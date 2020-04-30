شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يضغط على الدعم – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب عند 106.44، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 105.20.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 107.68 و108.05، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.70 والمقاومة 107.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط