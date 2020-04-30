الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 30-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من التداولات الجانبية التي تنحصر بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2515، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي الذي يصل إلى 1.2777، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2304 وتمتد لتذهب بعيداً نحو 1.2093 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2350 والمقاومة 1.2570
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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