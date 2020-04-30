شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً جديداً للمقاومة المحورية 1.0885 دون أن يتمكن من اختراقها حتى الآن، ليبقى السعر محصوراً بين هذه المقاومة -التي تمثّل خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب- والدعم 1.0840، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيفعّل التأثير الإيجابي للنموذج الصاعد ويدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.0966 وتمتد إلى 1.1067، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح العودة إلى المسار الرئيسي الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0700 ثم 1.0640.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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