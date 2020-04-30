شيتــــي يتـهـــم مــديريــن فـي «إن إم سـي» بالاحتيـال والتـزويـر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



وجه بي آر شيتي، مؤسس مجموعة «إن إم سي» ورئيسها السابق الاتهامات لمن أسماهم مجموعة صغيرة من المديرين الحاليين والسابقين بالاحتيال واستخدام اسمه واسم المجموعة، وإنشاء حسابات وهمية وتزوير توقيعه، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وادعى شيتي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أمس، أنه توقف عن القيام بمهام تنفيذية في «إن إم سي» للرعاية الصحية منذ العام 2017، حيث أصبح منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، قبل أن يستقيل من مجلس الإدارة في 16 فبراير/‏ شباط 2020.

وزعم وجود عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في «إن إم سي» و«فينابلر»، وبعض شركاته الخاصة وضده، مثل «فتح حسابات مصرفية وتشغيلها، وتقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات، وبتحويلات مصرفية باسمه بطرق احتيالية». وأضاف: «تم استخدام تواقيع مزوره لي، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها».