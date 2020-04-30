نيجيريا وأنجولا تقلصان برامج تصدير النفط التزاما باتفاق أوبك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

أظهرت برامج تحميل أن منتجي النفط الإفريقيين نيجيريا وأنجولا قلصا برامجهما لتصدير النفط الخام في مايو أيار ويونيو حزيران التزاما باتفاق خفض الإنتاج العالمي بقيادة أوبك.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار أوبك+، اتفقوا على خفض إنتاجهم 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل 23 بالمئة لكل عضو في مايو أيار ويونيو حزيران، مقارنة مع خط أساس جرى الاتفاق عليه.

أُبرم الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر ويرمي إلى دعم الأسعار في ظل تهاوي الطلب بما يصل إلى الثلث نتيجة للإغلاقات الشاملة المفروضة في أنحاء العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وتقرر تقليص برنامج أنجولا لشهر مايو أيار إلى 41 شحنة أو 1.27 مليون برميل يوميا، من 45 شحنة في البرنامج الأصلي. يعني هذا خفضا إنتاجيا بنحو عشرة بالمئة عن حجم مارس آذار قبل الاتفاق.

وخُفض برنامج يونيو حزيران النهائي إلى 39 شحنة أو 1.25 مليون برميل يوميا.

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وتأخر إعلان برنامج تحميلات نيجيريا لشهر يونيو حزيران كثيرا بسبب السجال بين المنتجين وشركة النفط الوطنية على حجم التخفيضات الواجب تطبيقها.

وتُظهر برامج خامات إكسون موبيل تخفيضات حادة لكن برامج رويال داتش شل ذات الحضور الأكبر في نيجيريا لم تُعلن بعد.

تشرف إكسون على أحد الخامات الرئيسية لنيجيريا، خام كوا إبوي، الذي تقرر خفض شحناته لشهر يونيو حزيران إلى 95 ألف برميل يوميا مقارنة مع برنامج أصلي لشهر مايو أيار يبلغ 215 ألف برميل يوميا.