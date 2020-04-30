«الاتحاد»: بدء قبول حجوزات السفر بعد 16 يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



تستمر الاتحاد للطيران في زيادة الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم. ومع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة من وإلى أبوظبي، بدأت الشركة بقبول الحجوزات الجديدة للرحلات ما بعد 16 يونيو، لكن ذلك يبقى رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

وللحد من الإزعاج الذي قد يسببه هذا الوضع للعملاء، ستتوفر التذاكر بأسعار مرنة وقابلة للاسترداد فقط بعد 29 أبريل 2020، للسفر بين 16 يونيو، و31 أغسطس 2020.

وتقوم الاتحاد بمراجعة شبكة الوجهات بشكل مستمر مع حرصها على مراقبة الوضع عن كثب، والالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية. وسيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود المفروضة على السفر.

ويمكن للمسافرين الراغبين في الحجز على هذه الرحلات زيارة الموقع، كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الإمارات، التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

وخلال شهر مايو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى أمستردام وبرشلونة وبروكسل، وفرانكفورت وجاكارتا، وكوالالمبور ولندن ومانيلا وملبورن، وسيؤول وسنغافورة وطوكيو وزوريخ، وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

وقالت «الاتحاد» إن على المسافرين الراغبين في الحجز على هذه الرحلات، الاطلاع على القوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها. كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الإمارات، التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.