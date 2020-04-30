«وول ستريت» تستبشر بعلاج «كورونا» وتتجاهل الانكماش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على خلفية البيانات الإيجابية الناتجة عن علاج محتمل للفيروس التاجي من شركة «جلعاد» للعلوم، بينما استوعب المستثمرون انخفاضاً حاداً في النشاط الاقتصادي الأمريكي. وارتفع داو جونز الصناعي، ومؤشر ستاندرد آند بورز، وناسداك، بنسب قرابة 2% لكل منها.

قالت شركة الأدوية إن دراسة لعقار «جلعاد» الذي تم إجراؤه من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قد حققت الهف المرجو، الأمر الذي رفع التوقعات بشأن علاج محتمل للفيروس التاجي. كما أصدرت «جلعاد» نتائج دراستها الخاصة، والتي أظهرت تحسناً في المرضى الذين يتناولون «ريميسيفير» لعلاج الفيروس. وقفزت أسهم «جلعاد» 9.3%.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انكمش اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي، أن الناتج انكمش 4.8% مقارنة مع نمو بنحو 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئياً إلى الاستجابة لوباء «كوفيد-19»، حيث أصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس/ آذار.

وتراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي 7.6% خلال الربع الأول، بينما هبطت الاستثمارات الثابتة الأجنبية 2.6%، فيما هبطت الصادرات 8.7%. وارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين 1.3%.

أداء متقلب

وكانت تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت، أمس الأول الثلاثاء، مع نزوع المستثمرين إلى بيع أسهم النمو التي تقود السوق، رغم أن تحولاً إلى الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية قد يشير إلى آمال بتعاف اقتصادي مع بدء ولايات أمريكية تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 31.89 نقطة، أو 0.13 في المئة، إلى 24101.89 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقاً 15.09 نقطة، أو 0.52 في المئة، ليغلق عند 2863.39 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 122.43 نقطة، أو 1.4 في المئة، إلى 8607.73 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وفيما الأسواق اليابانية بقيت مغلقة، أمس الأربعاء، بسبب عيد وطني، تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ طغى انخفاض أسهم شركات الرعاية الصحية على توقعات لنتائج أعمال إيجابية من شركات صناعة سيارات ألمانية، وإيه.إم.إس، المتخصصة في المستشعرات، وكذلك ارتفاع في أسعار النفط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.12 في المئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، وانخفض مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.4 في المئة مع تراجع أسهم روش ونوفارتس لصناعة الأدوية.

وربحت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بين 1.7 في المئة، و2.6 في المئة، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية ارتفاع جاء أقل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وقفز سهم إيه.إم.إس المتخصصة في المستشعرات 10.8 في المئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 إذ تتوقع الشركة أن يكون تأثير فيروس كورونا في الربع الثاني محدوداً.

وتلقت أسهم شركات صناعة السيارات دفعة بعد أن توقعت «دايملر» أن ترتفع أرباح التشغيل في قطاع مرسيدس بنز للسيارات والشاحنات فوق المستوى المسجل في العام السابق، وقالت «فولكسفاجن» إنها تتوقع تحقيق أرباح للعام بالكامل.