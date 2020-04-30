انخفاض أرباح «ستاندرد تشارترد» 12%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «ستاندرد تشارترد»، الأربعاء، عن انخفاض بنسبة 12% في الأرباح العائدة للمساهمين، مع نظرة متفائلة بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني.

وبلغت صافي أرباح المساهمين 810 ملايين دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بانخفاض عن 917 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفع الضعف الائتماني من 78 مليون دولار العام الماضي، إلى 956 مليون دولار لهذا الربع، مدفوعاً في المقام الأول بالأثر الاقتصادي لانتشار «كوفيد 19». كما رفع البنك حجم خسائره الائتمانية الفصلية المتوقعة إلى 6.2 مليار دولار، مقارنة ب 5.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال ستاندرد تشارترد، إنه يتوقع أن تقود أسواقه الرئيسية التعافي الاقتصادي العالمي من أزمة «كوفيد 19» في وقت مبكر لا يتخطى نهاية العام الحالي، ليصدر ملاحظة متفائلة بعد هبوط الأرباح الفصلية نتيجة زيادة مخصصات الديون الرديئة.

وقال البنك: «نتوقع تعافياً تدريجياً من جائحة «كوفيد 19» قبل أن يخرج الاقتصاد العالمي من ركود في الجزء الأخير من 2020، وهو ما ستقوده على الأرجح الأسواق في دائرة نشاطنا».

وقال البنك الذي مقره لندن في إفصاح للبورصة، إن الزيادة في انخفاض قيمة الائتمان والمخصصات لارتفاع متوقع في خسائر القروض دفعت الأرباح قبل الضرائب للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار إلى الانخفاض بنسبة 12%، مقارنة بنفس الفترة قبل عام إلى 1.22 مليار دولار.