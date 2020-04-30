انخفاض حاد في أرباح «باركليز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنب بنك باركليز 2.1 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض، فيما يكافح آلاف من المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وحقق بنك الاستثمار البريطاني أرباحاً قبل حساب الضرائب 923 مليون استرليني بانخفاض 3.8% من 1.5 مليار استرليني في الربع الأول من 2019. وتأتي الأرباح أيضاً أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار استرليني.

وقال البنك إن تأثير فيروس كورونا بدأ في أواخر الربع الأول ومن المرجح أن يستمر لفترة مبدياً نبرة أقل تفاؤلاً من ستاندرد تشارترد الذي أعلن في وقت سابق اليوم انخفاض الأرباح 12% خلال نفس الفترة.