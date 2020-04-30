شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعزز مراقبة الاستثمار الأجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الأربعاء أن فرنسا ستعزز مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19.

وقال لومير لشبكة «ال سي اي» إن عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصاً في شركة فرنسية كبرى «ستخفض من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة» حتى نهاية العام، وبشكل أكثر عموماً سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضاً.

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