«إمباور» تطلق مبادرة طبية وغذائية لرعاية عمال الشركة

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أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مبادرة لرعاية وحماية موظفيها وعمالها في إطار استراتيجيتها لزيادة فاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وتضمنت المبادرة توزيع المواد الغذائية على الموظفين العاملين في محطات تبريد المناطق ومقرات سكن العمال، وخدمات رعاية صحية عن بعد لجميع موظفي الشركة.

وتقوم المؤسسة بتنفيذ المبادرة التي تحمل اسم «إمباور كيرز» لرعاية كوادر المؤسسة ذوي الدخل المحدود، وباشرت بتقديم سلة غذائية ووجبات غذائية مجانية للموظفين العاملين في محطات التبريد الذين يتوزعون على أكثر من 40 موقعاً تابعة للمؤسسة وتشمل العاملين في محطات التبريد ومقرات سكن العمال تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن المبادرة الجديدة تجسد التزامنا الكامل بحماية صحة وسلامة فرق العمل وأسرهم وتأكيد صدارتها لأولويات عمل الشركة في كل الظروف. لافتاً إلى أن هذا الالتزام ضامن رئيسي لديمومة النجاح المؤسسي من جهة ومن أبرز مستلزمات العبور إلى ضفة الأمان في هذا الظرف العالمي الصعب.وأوضح أن تنفيذ مبادرة «إمباور كيرز» متفقة تماماً مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية بما فيها قواعد التباعد لحماية صحة المتطوعين والمستفيدين على حد سواء إلى جانب الاستمرار في تنفيذ حملات التعقيم وإجراء الفحوص الطبية اليومية.