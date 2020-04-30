«إينوك» تعزز دعمها لحملة الهلال الأحمر «لبيه يا وطن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” عززت مجموعة «إينوك» دعمها لحملة «لبيه يا وطن» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر والتي تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار «كورونا»، ونشر التوعية حول التدابير الاحترازية، والوقائية من الفيروس.



وفي هذا الإطار، وفّرت مجموعة «إينوك» مساحات مخصصة لفرق الهلال الأحمر الإماراتي ضمن 20 محطة خدمة من محطات «إينوك»، و«إيبكو»، حيث يوزّع المتطوعون حقائب السلامة التي تشمل القفازات، والكمامات، ومستحضرات تعقيم اليدين لزوار المحطات.

وعلاوة على ذلك، يقوم المتطوعون بتوضيح أهمية غسل اليدين بشكل صحيح لمدة 20 ثانية، على الأقل، والحفاظ على مسافة فاصلة عن الآخرين بمقدار 1,5 متر، والالتزام بتوجيهات السلامة الأخرى الصادرة عن هيئات الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «إن الخطوة الأولى نحو الحد من انتشار «كوفيد-19» تتمثّل في توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفيروس، وتعرفيهم بأهمية اتباع إجراءات الوقاية. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل في مجموعة «إينوك» تجاه دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة هذا الوباء، تأتي شراكتنا مع الهلال الأحمر الإماراتي لتتيح لنا القدرة على المساهمة في توعية أفراد المجتمع، ضماناً لاتباعهم لإجراءات الوقاية والنظافة المثلى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين».

وأشاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة مجموعة «إينوك» في مبادرة «لبيه يا وطن»، وتعزيز فعالياتها، وقال إن المجموعة تعتبر من الداعمين الأساسيين لبرامج الهيئة وأنشطتها في مجال التثقيف والتوعية الصحية.