شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الوقود في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حافظت أسعار الوقود على استقرارها لشهر مايو/‏ أيار المقبل مقارنة مع أسعار شهر إبريل/‏ نيسان الجاري.

وبحسب شركات الوقود الوطنية المزودة للخدمة في الدولة؛ يبلغ سعر مادة البنزين 98 سوبر مبلغ 1.91 درهم للتر، ولتر مادة البنزين فئة 95 خصوصي 1.80درهم، أما لتر البنزين 91 بلس فتم تحديده عند 1.72 درهم، وأخيراً مادة الديزل ب 2.06 درهم للتر.

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