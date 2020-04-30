- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا» تدعم رفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
رحبت شركة فيزا العالمية، أمس، بقرار مصرف الإمارات المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات الشرائية اللاتلامسية دون طلب الرقم السري إلى 500 درهم في دولة الإمارات (300 درهم سابقاً)، بزيادة بنسبة 67%، وذلك لتمكين المستهلكين من إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر والدفع ببساطة، باستخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المتحركة أو أجهزتهم اللاتلامسية.
وتتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق نظام الحد الجديد على بطاقاتها اللاتلامسية في الدولة.
ووفقاً لاستطلاع أجرته Visa بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحت عنوان «حافظ على أمن حساباتك» في عام 2019، فإن 80% من سكان دولة الإمارات الذين يستخدمون تقنية المدفوعات اللاتلامسية يثقون بهذه الوسيلة للدفع. وبينما تزيد نسبة المعاملات اللاتلامسية في دولة الإمارات عن 50%، فإن رفع الحد الأعلى للعمليات دون اشتراط إدخال الرقم السري للبطاقة يسهم أيضاً في مواصلة تحسين تجربة التسوق للمستهلكين.
وقال شهباز خان، مدير عام Visa في دولة: «يأتي قرار مصرف الإمارات المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري ليتيح إجراء مزيد من عمليات الشراء اليومية الأكبر حجماً، باستخدام هذه الوسيلة السريعة والسهلة والآمنة لإجراء المدفوعات، كما أنه سيسهم في دعم التجار وفرق خدمة العملاء والمحاسبين الذين يعملون في خضم هذه الظروف الصعبة».
وأضاف: «لطالما طبقت الإمارات حداً مناسباً للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري، فمثلاً تم إجراء أكثر من 90% من معاملات التمرير والدفع في دولة الإمارات، ضمن الحد السابق وقدره 300 درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيزا» تدعم رفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.