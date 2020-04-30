«فيزا» تدعم رفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



رحبت شركة فيزا العالمية، أمس، بقرار مصرف الإمارات المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات الشرائية اللاتلامسية دون طلب الرقم السري إلى 500 درهم في دولة الإمارات (300 درهم سابقاً)، بزيادة بنسبة 67%، وذلك لتمكين المستهلكين من إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر والدفع ببساطة، باستخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المتحركة أو أجهزتهم اللاتلامسية.

وتتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق نظام الحد الجديد على بطاقاتها اللاتلامسية في الدولة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته Visa بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحت عنوان «حافظ على أمن حساباتك» في عام 2019، فإن 80% من سكان دولة الإمارات الذين يستخدمون تقنية المدفوعات اللاتلامسية يثقون بهذه الوسيلة للدفع. وبينما تزيد نسبة المعاملات اللاتلامسية في دولة الإمارات عن 50%، فإن رفع الحد الأعلى للعمليات دون اشتراط إدخال الرقم السري للبطاقة يسهم أيضاً في مواصلة تحسين تجربة التسوق للمستهلكين.

وقال شهباز خان، مدير عام Visa في دولة: «يأتي قرار مصرف الإمارات المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري ليتيح إجراء مزيد من عمليات الشراء اليومية الأكبر حجماً، باستخدام هذه الوسيلة السريعة والسهلة والآمنة لإجراء المدفوعات، كما أنه سيسهم في دعم التجار وفرق خدمة العملاء والمحاسبين الذين يعملون في خضم هذه الظروف الصعبة».

وأضاف: «لطالما طبقت الإمارات حداً مناسباً للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري، فمثلاً تم إجراء أكثر من 90% من معاملات التمرير والدفع في دولة الإمارات، ضمن الحد السابق وقدره 300 درهم.