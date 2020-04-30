«سياحة الإمارات» تجاوزت الأزمات الماضية.. و«كورونا» تحدٍّ آخر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



أرسى القطاع السياحي في دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، قواعد متينة مكنته من التعاطي مع الأزمات بأنواعها، وتجاوز جميع التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تؤثر في حركة السياحة والسفر، حيث استطاعت «سياحة الإمارات» العودة بقوة، والانتعاش بعد الصدمات والأزمات الخارجية مثل أحداث سبتمبر/ أيلول 2001، وأزمة سارس 2003، والأزمة المالية العالمية 2009، وتظهر التجربة الإماراتية أن القطاع يميل إلى الانتعاش بعد كل صدمة، ولذا فمن المتوقع أن تعود بقوة بعد تأثيرات «كورونا 2020».

فما أن تأثرت سياحة العالم بأحداث سبتمبر/ أيلول 2001، شهدت المنشآت الفندقية في الدولة نحو 4.13 مليون نزيل، منهم نحو 87% من هؤلاء الزوار من العالم، و13% من السوق المحلية. وتجاوز القطاع في عام 2002 ما خلفه هذا الحدث، حيث استقبلت المنشآت الفندقية نحو 5.44 مليون نزيل، قضوا 12.3 مليون ليلة فندقية.

وارتفع عدد النزلاء في فنادق الإمارات إلى 5.87 مليون نزيل في عام 2003، متجاوزاً متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس»، في عام 2003 ليصل إلى 6.22 مليون نزيل في عام 2004، و7.1 مليون نزيل في عام 2005، يشكل الزوار الدوليون منهم نحو 85% إلى 90%، ما يعكس عودة السياحة الدولية إلى الدولة.

وتكللت جهود دولة الإمارات في القطاع السياحي بتسجيلها أرقاماً ضخمة، في ظل نهضتها، ونموها المتسارع، بدعم من الرؤى والاستراتيجيات التي وضعت القطاع ضمن أجنداتها ذات الأولوية القصوى، لتسجل الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية السياحة عالمياً.

وما إن حلت الأزمة المالية العالمية التي هزت اقتصادات العالم في 2009، حتى عاد القطاع السياحي في الدولة إلى نموه المعهود، لتسجل المنشآت الفندقية نحو 9.6 مليون نزيل في 2010، وليقفز عدد النزلاء إلى أكثر من 11 مليوناً في عام 2011، في الوقت الذي بدأ العالم يداوي جراحه من الأزمة.

وعززت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة تصل إلى 150%، من 10 ملايين نزيل في عام 2009 إلى أكثر من 26 مليون نزيل مع نهاية عام 2019. ويصل إجمالي نزلاء الفنادق في الإمارات إلى أكثر من 191 مليون نزيل في 10 سنوات، منهم أكثر من 121 مليون نزيل في الأعوام الخمسة الماضية، موزعة ما بين 21.4 مليون نزيل في 2015، و22.88 مليون نزيل في 2016، و24.6 مليون نزيل في 2017، و25.55 مليون نزيل في 2018، و 26.5 مليون نزيل في 2019.

وضمن مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي 2019، الذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت المركز الأول إقليمياً، وال 33 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، بتسجيلها 15.3 نقطة، حيث أكد التقرير أن الإمارات رسخت مكانتها ضمن أفضل البلدان حول العالم في التنافسية السياحية، ضمن المعايير التي يستند إليها التصنيف، مشيراً إلى أنها الأقوى اقتصادياً في المستوى الإقليمي.

وجاء التطور الهائل في القطاع بعدما رفد المطورون والمستثمرون القطاع السياحي بآلاف الوحدات الفندقية لتتجاوز ال 180 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 1130 منشأة فندقية، موزعة في جميع إمارات الدولة.

واتجهت الإمارات نحو إنشاء الوجهات الترفيهية التي تتطلب استثمارات بالمليارات، لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزوار الجدد في إطار مساعيها لتنشيط السياحة، وتعزيز تنوع المنتج السياحي، لتصبح المدن الترفيهية المتخصصة مكوّناً رئيسياً من البنية التحتية السياحية في الدولة.

وقطاع السياحة على مستوى العالم يعتبر أحد أكثر القطاعات تضرراً من تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقد ظهرت آثار ذلك على العرض والطلب على السفر، لاسيما في الصين، وهي السوق المصدرة الرائدة في العالم من حيث الإنفاق، وفي غيرها من المقاصد الآسيوية، والأوروبية الرئيسية، مثل إيطاليا.

وأدت القيود المفروضة على السفر، إضافة إلى إلغاء الرحلات، أو الحد من تواترها، إلى تقلص كبير في عرض خدمات السفر (المحلية والدولية)، في حين استمر التراجع في الطلب. وشهدت السياحة الدولية نمواً مستمراً على الرغم من بعض الصدمات العابرة، ما يدل على قوة قطاع السياحة، ومرونته، وعلى أنه يعود بالفائدة على كل أقاليم العالم.

ولم تعرف السياحة الدولية التراجع إلا في عام 2003 بفعل المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، وأثناء حرب العراق، وعام 2009 في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية، علماً بأنها سرعان ما عادت إلى الانتعاش القوي في السنوات التالية. وتظهر التجربة أن السياحة الدولية تميل إلى الانتعاش بقوة بعد الصدمات والأزمات الخارجية.

ويتوقع أن تتجاوز دولة الإمارات عقبة فيروس كورونا، وأن تعود بقوة نحو الانتعاش مرة أخرى، كما فعلت في الأزمات السابقة.