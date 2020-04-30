«سيدات الشارقة» يعرّف بالتجارة والتسويق الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة مبادرة لتنظيم ورش عمل إلكترونية بهدف تعريف عضواته بالقطاعات الجديدة التي تستحوذ على اهتمام الأسواق التجارية نتيجة الواقع الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية الحالية.

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تضمنت المبادرة الجديدة ثلاث ورش عمل باللغتين العربية والانجليزية، الأولى بعنوان «استخدام الألوان خلال الأزمات» والثانية بعنوان «اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗرونية»، في حين حملت الورشة الثالثة عنوان «التسويق الرقمي»، حيث نظم المجلس الورشتين الأولى والثانية في 16 و21 أبريل الجاري على التوالي، على أن ينظم الجلسة الثالثة في الثاني من مايو المقبل، وذلك عبر برنامج «زووم» الإلكتروني.

وتستهدف الورش تلبية احتياجات عضوات المجلس ودعمهن في التعامل مع واقع الأعمال الجديد خلال أزمة «فيروس كورونا»، وتمكينهن من استغلال وقتهن من خلال تعزيز معارفهن واكتشاف طرق جديدة لتوسيع آفاق أعمالهن أثناء العمل من المنزل.



التعريف بالفرص



قالت مريم راشد بن الشيخ مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة «تأتي الورش الإلكترونية التي ينظمها المجلس في إطار حرصه على متابعة المستجدات العالمية لواقع القطاع الاقتصادي وريادة الأعمال في ظل أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم، بهدف دعم سيدات الأعمال وتمكينهن من التعرف على المزيد من الفرص التجارية الجديدة في القطاعات الصاعدة مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية، بما يدعم مشاريعهن القائمة أو المشاريع التي يرغبن بإطلاقها في إمارة الشارقة».

وأضافت الشيخ، يكرس المجلس جهوده باستمرار لتقديم الخدمات وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير مهارات عضواته وتوفير المساعدة والمشورة الفنية اللازمة لرائدات الأعمال خصوصاً في فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، حيث حاولنا استغلال هذه الفترة بزيادة فرص التعلم والابتكار والتفاعل بين عضوات المجلس، وكل ذلك يصب في تجسيد رؤية المجلس الرامية إلى المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، وتحقيق الاندماج الكامل لسيدات الأعمال في القطاع الاقتصادي.

وقدمت رائدة الأعمال فاطمة الشيراوي، مؤسسة علامة «The Gracious F» ورشة «استخدام الألوان خلال الأزمات»، حيث تناولت الورشة تأثير وأهمية الألوان في علم النفس، وطرق استخدام الألوان لموازنة طاقة الفرد، ومدى تأثير الألوان على شخصيته.

وتناولت ورشة «التجارة الإلكترونية» التي قدمها أﺣﻣد أﺑوﻏوش ﻣدير اﻟﺗﺳويق واﻟﺑراﻣﺞ التعليمية ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﺳطرﻻب، ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗرونية وطرق ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت في ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗرونية وخيارات اﻟدﻓﻊ وطرق ﺗﺣﺻيل اﻹيرادات، وﻓيم ﻋﻣﻠية اﻟﺷﺣن واﻟﻠوﺟﺳتيات، ودور اﻟﺗﺳويق واﻟﻣبيعات ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع.