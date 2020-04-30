النفط يواصل المكاسب.. والخام الأمريكي يقفز 25%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت العقود الآجلة للنفط تحقيق المكاسب أمس مع تواصل المؤشرات باتجاه إعادة فتح الاقتصادات وقرب التوصل إلى علاج من فيروس كورونا، حيث سجل خام برنت صعوداً بحوالي 2.4 دولار للبرميل مرتفعاً 11% إلى 22.84 دولار، فيما قفز الخام الأمريكي 25.28% أو 3.12 دولار إلى 15.46 دولار للبرميل.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه ما إن ينتعش الطلب يتعين على أوبك+ أن تغير الاستراتيجية وتركز على حصة المجموعة في السوق لتقييم مدى فعالية الخطوات التي اتخذتها. وتركز أوبك+ في الوقت الراهن على مخزونات النفط التجارية.



وأضاف أن روسيا ستخفض نحو مليوني برميل يومياً من إنتاجها النفطي ولن تستثنى أي شركة من هذه التخفيضات بما في ذلك شركات النفط الأجنبية التي أبرمت اتفاقات تقاسم إنتاج في التسعينات.

وأبلغ نوفاك إنترفاكس أن موسكو تفي بالتزاماتها بالكامل حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 9.6 مليون إلى عشرة ملايين برميل يومياً).

(وكالات)