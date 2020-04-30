«أمانات» تقر نقل الإدراج إلى «سوق أبوظبي» وتوزيع 2.2 فلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة، على نقل إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي، إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشروطاً بموافقة السلطات المختصة في الدولة، كما أقرت توزيع أرباح نقدية 2.2 فلس للسهم عن العام الماضي، بإجمالي 55 مليون درهم، لتواصل الشركة توزيع أرباح للسنة الخامسة على التوالي منذ تأسيسها.

وصادقت العمومية على التسهيلات البنكية المقدمة من «أبوظبي التجاري» بقيمة 10 ملايين درهم لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة، والمطلوبة من قبل هيئة الدفاع المدني، والتي سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية، كما وافقت على التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 2019 عن عام 2018، والتي تم توزيعها على المساهمين بالفعل.