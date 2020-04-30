الفيروس يصيب مبيعات «ستاربكس» في الصين وأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «ستاربكس»، أمس الثلاثاء، إن مبيعاتها العالمية انخفضت 10% خلال الربع الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي الذي أضر بالمبيعات في أكبر سوقين للشركة، الولايات المتحدة، والصين.وحذرت الشركة التي تتخذ من سياتل الأمريكية مقراً لها، من أن نتائج الربع الثالث في سنتها المالية (الربع الثاني 2020)، ستتلقى ضربة أكبر من الوباء، حتى مع بدء تعافي المبيعات في الصين.وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 1% بعد إغلاق السوق، أمس الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة عن ربحية 32 سنتاً للسهم، فيما وصلت الإيرادات الفصلية إلى 6 مليارات دولار. وسجلت سلسلة المقاهي صافي ربح فصلي بلغ 328.4 مليون دولار، أو 28 سنتاً للسهم، بانخفاض 50% عن 663.2 مليون دولار، أو 53 سنتاً للسهم، في الربع المقابل من العام الماضي.



ارتفاع التكاليف



وبلغت ربحية «ستاربكس» 32 سنتاً للسهم، بانخفاض ما يقرب من النصف عن العام السابق، فيما دفعت أزمة الوباء التكاليف إلى الارتفاع إثر زيادة أجر الساعة، وتكلفة عناصر سلامة المتجر التي أثرت في الأرباح خلال الربع.

وانخفض صافي المبيعات بنسبة 5% إلى 6 مليارات دولار حيث أغلقت «ستاربكس» الكثير من المقاهي بسبب ما بات يعرف ب«الإغلاق الكبير».

ووفقاً لتوقعات وول ستريت كانت الأرباح في حدود 34 سنتاً للسهم، والعائدات 5.89 مليار دولار، بحسب دراسة مع المحللين أجرتها «ريفينيتيف».

وانخفضت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 10%، وانخفضت المعاملات الإجمالية 13%، وتراجع متوسط مبيعات المتجر في الولايات المتحدة بنسبة 3%، في حين انخفض متوسط مبيعات المتجر في الصين 50% في الفترة نفسها.

وتحسنت المبيعات في الصين بعد أن بدأت الشركة بإعادة فتح المقاهي أواخر فبراير/‏ شباط.

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المتاجر في الصين



وتتوقع «ستاربكس» أن تنخفض مبيعات المتاجر نفسها في الصين بين 15% و25% في السنة المالية 2020 -2021، مع إعادة افتتاح 98% من المقاهي الصينية.

وقالت «ستاربكس» إنها تتوقع أن تظهر نتائج الربع الثالث المالية انخفاضات أكثر حدة من الوباء، بالنظر إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي، وأوامر العزل المنزلي قد تم تنفيذها في الولايات المتحدة بنهاية مارس/‏ آذار.