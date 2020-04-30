«إياتا» يدعو إلى مساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال:”الخليج 365”

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، المنظمين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة وأمان بين الدول أثناء فترة جائحة كورونا ، فضلاً عن تقديم المساعدة في تسهيل إعادة إطلاق القطاع عند احتواء الفيروس.

وطالب الاتحاد الدول باتخاذ الخطوات الفورية التالية:

* تحقيق التعاون بين الهيئات وقطاع النقل الجوي لإيجاد تدابير مؤقتة لضمان تمديد صلاحية التراخيص والشهادات الضرورية لإدارة سلامة الطيران.

* رفع إجراءات الهيئات المؤقتة إلى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».

* الاعتراف بإجراءات الدول الأخرى المرفوعة إلى «إيكاو».

واتخذت العديد من هيئات الطيران المدني حول العالم الخطوات اللازمة لتزويد شركات الطيران، والطاقم المرخص، بالمرونة المطلوبة، كتمديد فترات صلاحية التراخيص، والتصنيفات، والشهادات، بحيث يمكن الحفاظ على القدرات التشغيلية، ولتكون هذه العملية فعّالة، يجب أن تسجل هذه الإجراءات لدى «إيكاو»، حتى يمكن رؤيتها والاعتراف بها من قبل بقية الدول النظيرة، إذ تواجه شركات الطيران من دون هذا الاعتراف المتبادل، بحال من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قد تكون مقيدة من قبل الدول التي تدخل أراضيها، أم لا.

وقال جيلبيرتو لوبيز ماير، نائب رئيس أول لقسم عمليات السلامة والطيران في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لطالما كانت السلامة على قائمة أولوياتنا، ونشيد بدور «إيكاو» على دورها السريع في تسهيل مشاركة التمديدات التنظيمية المؤقتة للدول، ما يسهل على الدول توسيع اعترافها المتبادل». وتواجه العديد من هيئات الطيران المدني في الوقت الراهن صعوبات في توفير إدارة واضحة لإصدار التراخيص باختلافها، حيث تأثرت عملياتها بتداعيات فيروس كورونا، ولتجنب أي معرقلات إضافية على الطيران العالمي، وضعت «إيكاو» نظام طوارئ لإدارة الاختلافات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا (CCRD ). ويسهم هذا النظام في تسجيل جميع التغيرات الصادرة عن الدول وفقاً لجداول القوانين المعتمدة، وجعلها واضحة بالنسبة للدول الأخرى من خلال النموذج الجديد. إن هذا الإجراء يضمن استمرارية السلامة بين الرحلات الجوية، والدولة ودمج العمليات الموثقة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لحركة المسافرين عبر شركات الطيران لشهر مارس/آذار 2020، انخفاضاً في الطلب بنسبة 52.9% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2019. كان هذا أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، مما يعكس تأثير الإجراءات الحكومية لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19).

وانخفضت السعة في شهر مارس 2020بنسبة 36.2%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 21.4 نقطة مئوية ليبلغ 60.6%.

وسجّلت حركة المسافرين الدوليين انخفاضاً بنسبة 55.8% قياساً بالنتائج المسجلة في مارس 2019،. وطال التراجع كل المناطق والأقاليم في العالم. وانخفضت السعة بنسبة 42.8% وعامل الحمولة بواقع 18.4 نقطة مئوية لتبلغ 62.5%.

وسجلت شركات طيران الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة 45.9 % في حركة المسافرين في مارس، وانخفضت السعة بنسبة 33.5%، وانخفض عامل الحمولة 13.7 نقطة مئوية إلى 59.9%.