«إيربـاص» تتكبـد خسائـر فصليـة هائلــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة «إيرباص» الأوروبية للصناعات الجوية، خسائر هائلة في الفصل الأول من العام الحالي، ولاحظت «بسرعة» آثار تفشي وباء كوفيد-19، «أخطر أزمة شهدها قطاع الصناعات الجوية في التاريخ»، ما منعها من تسليم قسم من طائراتها.

وأعلنت المجموعة الأوروبية، أمس الأربعاء، خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 281 مليون يورو، في تراجع بلغت نسبته 49%.

وقالت المجموعة في بيان إن إيراداتها سجلت تراجعاً بنسبة 15.2%، ليصل إلى 10.6 مليارات يورو «ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر في سوق الطيران التجاري».

ونقل بيان عن رئيس المجموعة غيوم فوري قوله: «شهدنا انطلاقة قوية للعام على المستويين التجاري والصناعي، لكننا نلاحظ بسرعة تأثير وباء كوفيد-19 على حساباتنا» متحدثاً عن «أخطر أزمة شهدها قطاع الصناعات الجوية في التاريخ».

وإذ بلغت الطلبيات الصافية في هذه الفترة 290 طائرة، فقد سلمت إيرباص 122 طائرة خلال الفصل في عدد أقل بأربعين طائرة من الفترة نفسها في العام الماضي. وتم تصنيع ستين طائرة أخرى خلال الفصل، لكن لم يتسن تسليمها إلى الزبائن بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ورأى المدير المالي للمجموعة دومينيك أسام أن «إبريل/نيسان وعلى الأرجح الأشهر التي تليه ستكون من دون مفاجئة أكثر تعقيداً لناحية عمليات التسليم، مما شهدناه في الفصل الأول».

وأضاف: «هدفنا هو أن نكون عدنا، في أبعد تقدير في الفصل الأخير من العام، إلى وضع لم نعد نحرق فيه سيولتنا النقدية».

وفي الواقع، استهلكت المجموعة ثمانية مليارات يورو من أموالها المتوفرة في الفصل الأول، بينها 3.6 مليار لدفع غرامات في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد اتفاق تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني في قضايا فساد. وأوضح أسام أن انخفاض النقد مماثل للانخفاض الذي حصل في الفصل الأول من العام 2019، إذا لم يتم احتساب الغرامات. (أ.ف.ب)