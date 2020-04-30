رئيس الاحتياطي الفيدرالي يحدد مواعيد التعافي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول اليوم الأربعاء من أن الاقتصاد الاميركي «قد يتراجع الى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني» من 2020 بسبب وباء كوفيد-19. وأعلن خلال مؤتمر صحافي «لا نعرف بعد حجم ومدة التباطؤ الاقتصادي وهما الى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس» مشددا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيسعى الى ضمان «انتعاش متين قدر الامكان».

ولتحقيق هذه الغاية سيستخدم البنك المركزي كل الادوات المتاحة لان الاقتصاد «سيحتاج بالتأكيد إلى دعم اكبر» مما قدم حتى الان، على قول باول.

وتوقع باول أن يكون أداء الاقتصاد في الربع الثاني الأكثر سوءاً على الاطلاق مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي والانكماش الحاد في الأنشطة الاقتصادية. وقال: يصعب التكهن بموعد بدء التعافي لكننا نتوقع تحسن مستويات النمو في الربع الثالث مع الفتح التدريجي للاقتصاد وستكون الارتدادية قوية قياسا بحدة التراجع لكنها لن تكون كافية لتعود بنا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال باول أيضاً: المجلس سيوظف جميع أدواته لصيانة الاقتصاد.. لكن ما نوفره هو تمويل وائتمان نتوقع استرداده وليس منحاً، ولا يمكننا اقراض شركات خاسرة، ما يبرز الحاجة لتعزيز السياسات المالية لدعم الأسر وقطاعات الأعمال.