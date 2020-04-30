تشغيل الرحلات المتاحة للحجز رهن بقرار استئناف الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت مواقع شركات الطيران الوطنية، جداول الرحلات إلى وجهات متعددة حول العالم، اعتباراً من منتصف مايو/ أيار، حيث أتاحت الشركات الحجز على هذه الرحلات، لكن تسييرها مشروط بقرار فتح الطيران، وعودة الحركة الجوية في المطارات، بناء على قرارات الجهات المسؤولة.

وقال مصدر في مكتب حجوزات، إن شركات الطيران الوطنية «طيران الإمارات» و«الاتحاد الطيران» و«فلاي دبي» و«العربية الطيران» وضعت برامج رحلاتها على موقع الحجوزات الخاصة بها، لكن تيسير هذه الرحلات مشروط بالموافقات الرسمية لعودة الطيران في المطارات المحلية، إضافة إلى الوجهات العالمية التي ستستقبل هذه الرحلات.

وأضاف أن وضع الرحلات يحتمل الإلغاء أو التأجيل لموعد آخر في حال استمرار تعليق الرحلات الجوية في الدولة، وفي حال فتح الأجواء سيتم تشغيل هذه الرحلات، لكنها موجودة لمن يفضل الحجز. وأوضح أن شركات الطيران الوطنية تتيح برامج الاسترداد النقدي أو قسيمة السفر أو حجز رحلة أخرى وفقاً لسياسة كل شركة طيران.

ولفت المصدر إلى أن شركات الطيران الوطنية تشغل في الوقت الحالي رحلات خاصة إلى بعض الوجهات، بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية لإجلاء رعايا هذه الدول.