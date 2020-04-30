أسهم العقار تدعم مؤشر دبي فوق 2000 نقطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية مسيرتها الخضراء، اليوم الأربعاء، في جلسة اتسمت بالهدوء في معظمها، وتركزت التداولات فيها على «إعمار العقارية» و«الدار»، وتمكن خلالها مؤشر سوق دبي من الارتفاع لليوم السادس توالياً بنسبة 0.32% كاسراً حاجز 2000 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.03%، بدعم القياديات.

وتخلل الجـــلسة تنفيـــــذ المستثمــــرين عمليات جني أرباح منطقية على بعض الأسهم، بعد سلسلة من الارتفاعات، إلا أن «إعمار العقارية» واصل الصعود في سوق دبي بنسبة 1.1%، و«إعمار للتطوير» 4.05%، و«أرابتك» 6.97%، و«داماك» 3.37%، و«ديار»، و«الإمارات دبي الوطني» 0.36%، وغيرها من الأسهم.

وفي أبوظبي، ارتفعت أسهم مثل: «الدار» 0.55%، و«أبوظبي الأول» 0.35%، و«اتصالات» 0.51%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.57%. واتجهت مشتريات الأجانب (غير العرب) ،أمس، على أسهم شركات «الدار»، و«الاتحاد العقارية»، و«ديار للتطوير»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي»، و«إعمار للتطوير»، و«آن ديجيتال سيرفسس».

وسجلت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 420 مليون درهم، منها 290.6 مليون درهم في دبي، و129.4 مليون درهم في أبوظبي.



سوق دبي



ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2004 نقاط، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والخدمات فقط. وارتفع قطاع العقار 1.39% بدعم جماعي من أسهم شركات القطاع باستثناء «الاتحاد العقارية» الذي انخفض 0.31%. وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.41%، و«شعاع كابيتال» 3.18%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وارتفع قطاع النقل 0.26% مع ارتفاع «أرامكس» 0.68%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.23%، واستقر «العربية للطيران» من دون تغيير. وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.16% بسبب انخفاض «دبي الإسلامي» 0.82%.



سوق أبوظبي



من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة عند مستوى 4221.97 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والسلع. وزاد قطاع البنوك 0.14% مع ارتفاع «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي» في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.45%. وصعد قطاع العقار 0.5% نتيجة ارتفاع «الدار» وذلك في مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.27%. وزاد قطاع الاتصالات 0.51% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وفــي المقابل، تراجـــع قطـــاع الطـــاقة 0.73% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 1.4%، و«طاقة» 0.14%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

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الأكثر تداولاً



وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 48.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.74 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة قدرها 43.5 مليون درهم، وأقفل عند 2.31 درهم، ثم «جي إف إتش» بسيولة بلغت 30.75 مليون درهم، مغلقاً عند 0.599 درهم. وفي سوق أبوظبي كانت التداولات الأكثر من نصيب «الدار» بـ27 مليون درهم، وأغلق عند 1.82 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» باستقطابه 20.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.46 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» الذي اجتذب نحو 19 مليون درهم، وأقفل سعره عند 3.54 درهم.



الأكثر ارتفاعاً



وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 6.97% مغلقاً عند 0.69 درهم، وفي المقابل، سجل «اكتتاب» الإنخفاض الأكثر بنسبة 5% (الحد الأقصى للنزول)، وأغلق سعره عند 0.152 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين بسوق أبوظبي، «ميثاق»، بنسبة 11.72% مغلقاً عند 0.65 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «الاتحاد للتأمين» بـ4.9% وأغلق عند 0.54 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 900 ألف درهم محصلة شراء العرب، و5.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و260 ألف درهم فقط محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.36 مليون درهم محصلة بيع.

وفي ما يتعلق بسوق دبي فقط اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.46 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و2.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 18.5 مليون درهم محصلة بيع.



المحافظ الاستثمارية



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 26.12 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، في دبي، بصافي استثمار بلغ 26.12 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة بيع.