عمومية «أمان» توافق على عدم توزيع أرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعربت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، عن تقديرها لدور القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والقرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة والجهود المميزة التي تبذلها الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وناقشت الجمعية العمومية للشركة واعتمدت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة، ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي 2019، وترحيلها للسنوات القادمة، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019.

وأكد الدكتور محمد علي خميس الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقدته أمس الأربعاء، عن بعد، تحت رعاية سوق دبي المالي، عبر تقنية الفيديو كونفرس، تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، أكد التزام شركة أمان للتأمين بالحفاظ على سلامة مساهميها والمتعاملين معها وموظفيها، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية تماشياً مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في ضوء التطورات الجارية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال الدور الذي تقوم به شركة أمان باعتبارها شركة وطنية تعمل في قطاع حيوي.

وقال إن مجلس إدارة شركة أمان للتأمين عمل جاهداً خلال العام الماضي 2019 على تحسين الوضع العام للشركة، والاستمرارية في متابعة وتنفيذ خطط الشركة وتحسين معدلات الأداء وغيرها من الأمور التي أسهمت بشكل كبير في التوازن والمحافظة على الربحية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يواصل جهوده لحل مشكلة الملاءة المالية للشركة، وذلك عن طريق إعادة هيكلة رأس المال؛ حيث تم الحصول على عروض من شركاء استراتيجيين محتملين، ويتم البحث عما يعود بالنفع الأكبر للمساهمين.

وأضاف أن شركة أمان للتأمين استطاعت، أن تحافظ على توازنها في سوق التأمين، وتستمر بتقديم خدماتها لعملائها داخل دولة الإمارات، وحققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي 2019؛ حيث بلغ صافي الأرباح لحملة الأسهم 8.8 مليون درهم عام 2019 مقابل 938 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغت أرباح الاستثمارات 3.9 مليون درهم خلال عام 2019 مقابل 1.9 مليون درهم خلال عام 2018.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتأمين، أن إجمالي الأرباح الفنية من العمليات قبل المصاريف الإدارية والعمومية بلغ 43 مليون درهم، خلال عام 2019، مقابل 48 مليون درهم عام 2018، في حين بلغت الأقساط المكتتبة 249.5 مليون درهم خلال عام 2019، مقابل 375.8 مليون درهم خلال عام 2018.

واستعرضت الجمعية العمومية لشركة أمان، خلال اجتماعها عن بعد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال العام الماضي، وتقرير مدققي الحسابات.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة أمان على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ومدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2020، وحددت أتعابهم، ووافقت كذلك على مقترح مجلس الإدارة لتعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للشركة.