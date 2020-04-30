شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع عقب بيان الاحتياطي الاتحادي ومكاسب قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء مدعومة بانتعاش قطاع الطاقة وبيان الاحتياطي الاتحادي عقب قرار الفائدة.



وبعد تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25%، أكد الاحتياطي الاتحادي انه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وأكد أنه سيبقي الفائدة قرب الصفر كما هي دون تغيير إلى حين بلوغ التعافي الكامل للاقتصاد والوصول إلى وتيرة توظيف تامة واستقرار في الأسعار.



ومن جانبه، علق رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على القرار قائلا إن ه يتواكب مع سياسة الاحتياطي الاتحادي، وتوقع انكماش الاقتصاد الألأمريكي بشكل غير مسبوق في الربع الثاني بسبب فيروس كورونا.



وأوضح بأن الاحتياطي الاتحادي سوف يواصل شراء سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

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كانت بيانات قد أظهرت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 4.8% في الربع الأول، وهي أكبر وتيرة انكماش منذ أواخر عام 2008.



وفي سوق الخام، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 22% وأغلق عند 15.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 16.7 دولار وأقل سعر عند 12.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 10.2% مغلقا عند 22.54 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 23.8 دولار وأقل سعر عند 20.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2.2% (ما يعادل 532 نقطة) إلى 24634 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24764 نقطة وأقل مستوى عند 24453 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 3.6% (ما يعادل 307 نقاط) إلى 8914 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8957 نقطة وأقل مستوى عند 8765 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 2939 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2954 نقطة وأقل مستوى عند 2912 نقطة.