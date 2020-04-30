شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا ترتفع وسط آمال بشأن الطلب على السلع الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل آمال منعقدة على انتعاش الطلب على السلع الزراعية مع استعدادات عدد من الدول ومن بينها الولايات الممتحدة لإعادة فتح اقتصاداتها.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بانه التقى العديد من مسؤولي شركات ومصانع اللحوم في الولايات المتحدة لحثهم على استمرار عمل مصانعه، وذلك بهدف حماية إمدادات الغذاء للمواطنين.



وجاءت خطوة "ترامب" بعد أنباء عن توقف عدد مصانع اللحوم في البلاد وإغلاقها نتيجة إصابة بعض العمال بفيروس كورونا الأمر الذي يخفض الطلب على سلع كالذرة والصويا المستخدمة في هذه الصناعة.

Advertisements



وتواجه أسعار الصويا ضغوطا من ضعف الريال البرازيلي الذي يتيح للدولة اللاتينية تصدير المزيد لمشترين على مستوى العالم، بالطبع على رأسهم الصين.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان بان المصدرين من القطاع الخاص باعوا 108.9 ألف طن من الصويا الأمريكية للمكسيك.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 8.37 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.40 دولار وأقل سعر عند 8.30 دولار.