شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تحقق أرباحا وإيرادات قوية رغم ازمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإيرادات والأرباح الفصلية لشركطة "مايكروسوفت" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على الرغم من أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على كافة الصناعاة والقطاعات.



وبلغت أرباح "مايكروسوفت" 10.75 مليار دولار (ما يعادل 1.40 دولار للسهم) في أول ربع سنوي من العام الجاري من 1.14 دولار للسهم في مفس الفترة من عام 2019، في حين أشارت التوقعات إلى 1.27 دولار للسهم.

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أما الإيرادات الفصلية، فقد ارتفعت إلى 35 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية مارس/آذار مقارنة بـ30.57 مليار دولار قبل عام وتوقعات بإيرادات عند 33.76 مليار دولار.



وحققت "مايكروسوفت" إيرادات من وحدة التكنولوجيا الذكية (التي تضم الحوسبة السحابية أزور) بحوالي 12.28 مليار دولار بيننما توقع محللون إيرادات عند 11.79 مليار دولار، كما ارتفعت إيراداتها من مبيعات "ويندوز" و"إكس بوكس" إلى 11 مليار دولار من 10.68 مليار دولار قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 4.5% إلى 177.4 دولارن وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 177.6 دولار وأقل سعر عند 171.8 دولار.