تعرف على مراحل تطور استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز فى زمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت معدلات استهلاك المنتجات البترولية مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كنتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل حركة الأفراد على الطرق وفيما يلي تطور استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز والتي كانت كالتالي .. 1-البنزين انخفض بمعدل 30 % بحجم استهلاك 12 ألف طن يوميًا. 2- السولار انخفض بمعدل 20% بحجم استهلاك 29 ألف طن يوميًا . Advertisements 3-البوتاجاز معدل الاستهلاك اليومي مليون و100 ألف أسطوانة.

أما فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك للمنتجات البترولية قبل انتشار فيروس كورونا فكانت كالتالي: أما فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك للمنتجات البترولية قبل انتشار فيروس كورونا فكانت كالتالي: 1-معدل استهلاك البنزين 18 ألف طن يوميًا. 2- معدل استهلاك السولار يتراوح من 35-36 ألف طن يوميًا. 3-معدل استهلاك البوتاجاز من 950 ألف - مليون أسطوانة يوميًا .

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