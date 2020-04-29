مجلس الاحتياطى الأمريكى يبقى الفائدة قرب الصفر ويتعهد بمساعدة الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى صناع السياسات بمجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى اليوم الأربعاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وجددوا تعهدهم ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد، قائلين إن جائحة فيروس كورونا "ستثقل كاهل" توقعات المدى القريب وتفرض "مخاطر كبيرة" على المدى المتوسط، وقال بيان من البنك المركزى فى ختام اجتماع استمر يومين عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب الفيروس "مجلس الاحتياطى ملتزم بتسخير شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكى فى هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة فى أقصى توظيف واستقرار الأسعار."
وفى غضون أسبايع انتقل الاقتصاد الأمريكى من بطالة متدنية غير مسبوقة إلى تقديم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة وسط تهاو حاد للنشاط هو الأشد منذ الكساد العظيم مع إغلاق السلطات الحكومية فى أنحاء البلاد قطاعات واسعة من الصناعة والتجارة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفى ضوء عدم التيقن المحيط بالتوقعات الاقتصادية، قال مجلس الاحتياطى إنه يتوقع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر إقراض ليلة القياسى كما هو "إلى أن يصبح على ثقة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه بصدد تحقيق أهداف أقصى توظيف واستقرار الأسعار".
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