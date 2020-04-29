شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الأبيض: سوق السيارات يعود بنسبة 50٪ بعد فتح التراخيص "للزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن حركة بيع السيارات الجديدة عادت بنسبة 50٪ لما كانت عليه قبل الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الحكومة في 16 مارس الماضي بوقف عمل وحدات المرور وهو ما تسبب في انخفاض مبيعات السيارات لأكثر من 90٪ خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن فتح التراخيص أمام السيارات الجديدة منذ بداية الأسبوع الجاري، شهد سوق السيارات اقبالا كبيرا حيث عاد السوق بطبيعته بنسبة وصلت إلى 50٪.

وأشار الأبيض في تصريحات لليوم السابع إلى أن سوق السيارات الجديدة مرتبط بسوق السيارات المستعملة، موضحا أنه بمجرد ان يتم فتح التراخيص للسيارات المستعملة بداء من يوم الأحد المقبل ومع إعلان فتح التوكيلات بالشهر العقاري للسيارات المستعملة ستعود حركة السوق لطبيعتها وقد تصل قبل عيد الفطر لنسبة 100٪ مما كانت عليه قبل الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من فيروس كورونا.

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والجدير بالذكر أن وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، بدأت بترخيص المركبات الجديدة، كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

وتشدد إدارات المرور، على ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.