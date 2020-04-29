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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بحوالي 6% رغم تسجيل خسائر بأكثر من التوقعات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور نتائج أعمال فصلية سلبية خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.
وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية تسجيل خسائر بنحو 641 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، وبلغت الخسائر المعدلة 1.70 دولار للسهم بما تجاوز توقعات عند 1.60 دولار للسهم.
وهبطت إيرادات "بوينج" بنسبة 26% إلى 16.91 مليار دولار خلال الربع السنوي الأول من 22.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين توقع محللون إيرادات عند 17.33 مليار دولار.
وكشفت الشركة عن اقتراضها 14 مليار دولار حتى الآن للصمود في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بالإضافة إلى استمرار أزمة توقف طائرات "737 ماكس".
وعلى صعي التعاملات، قفز سهم "بوينج" بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.9% إلى 139.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 147.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 135.2 دولار.
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