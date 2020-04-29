التفاصيل الكاملة لـ «شهادات إستثمار» البنك الأهلي الجديدة .. «فوائد مرتفعة»

يبدأ البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة استثمار جديدة مجموعة "ب"، ومدتها عامين تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوي يبلغ 14% ويصرف عائدها كل 3 شهور، والتي يصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي لدعم الاقتصاد القومي.

واستحدث البنك الأهلي المصري، شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى شهادات استثمار مجموعة "د" ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 11.25% ويصرف عائدها كل 3 شهور.

وقرر البنك الأهلي المصري، زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة "ب"، ومدتها 3 سنوات للأشخاص الطبيعيين والذي كان يبلغ 12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف عائدها كل 3 شهور.

وأوضح البنك الأهلي المصري، أنه يمكن للعملاء للأفراد استخدام كافة التطبيقات الالكترونية، والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهي الأهلي نت، والأهلي موبيل، لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة، تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظاً على الصحة العامة لأهل مصر.