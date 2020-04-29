شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار سلبي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالين وذلك مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.5% و0.25% دون تغيير مشيرا إلى أنه يبقي علبيها عند هذا الحد إلى حين التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي لا سيما ووتيرة التوظيف واستقرار الأسعار.

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وأكد البنك المركزي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وسوف يستعين بجميع الأدوات المتاحة في جعبته لمكافحة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% إلى 15.315 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر اليوم عند 15.59 دولار وأقل سعر عند 15.235 دولار.