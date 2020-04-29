شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع تزامناً مع ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ضعف العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية، ومن بينها العملة البريطانية.



ويسود عدم اليقين في الأسواق بشأن استئناف المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" في القارة العجوز.



وكان مسؤولون أوروبيون قد أعربوا عن استعدادهم لبدء جولة جديدة من مفاوضات ما بعد "بريكست" مع لندن من أجل صياغة العلاقات االمستقبلية بين الطرفين.

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وتواجه المملكة المتحدة شبه "كورونا" الذي يحصد أرواح المئات ويصيب الآلاف بشكل يومي، وأكد رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تخفيف للقيود وإجراءات التباعد الاجتماعي أو إعادة فتح الاقتصاد.



من ناحية أخرى، اعلن الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة تثبيت الفائدة عند النطاق بين 0% و0.25% دون تغيير متعهدا ببذبل كل ما يلزم من خطوات لمواجهة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2463، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2486 بينما سجل أقل سعر عند 1.2388.