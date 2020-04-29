شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يتعهد بتثبيت الفائدة قرب الصفر إلى حين تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين السفر بالمائة و0.25%، وهو قرار اتسق مع التوقعات.



وأكد البنك المركزي في بيانه على أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات وسوف يستغل كافة الأدوات المتاحة لديه من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وشدد أعضاء البنك المركزي على أن وجود مخاطر شديدة على الاقتصاد في المدى القصير بسبب أزمة "كورونا" والتي يراها تشكل ضررا بالغاً على سوق العمل والتضخم.



وتعهد الاحتياطي الاتحادي أيضاً بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر على حين بلوغ التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي من خلال الوصول إلى التوظيف بشكل تام وتحقيق الاستقرار في التضخم.