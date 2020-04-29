شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات منخفضاً مع ترقب قرار البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين بشكل واسع النطاق على أسواق الأسهم تزامنا مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يكشف البنك المركزي الأمريكي بعد قليل عن قراره بخصوص معدل الفائدة، وتشير التوقعات على نحو كبير إلى تثبيت الفائدة عند 0.25% دون تغيير، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

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كانت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد سجلت انكماشا بنسبة 4.8% في الربع السنوي الأول من العام الجاري، وهي وتيرة الانكماش الفصلي الأكبر منذ الربع الأخير من عام 2008.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% (ما يعادل 8.8 دولار) وأغلقت عند 1713.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1728.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1708.2 دولار.