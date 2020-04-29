شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع على نحو طفيف قبيل قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء في انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة ومدى وجود تلميحات بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب في ضوء أزمة فيروس "كورونا".



وسوف يلي قرار الفائدة مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للتعقيب على السياسة النقدية للاحتتياطي الاتحادي وربما إطلاق توقعات اقتصادية.

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يأتي القرار في الوقت الذي كشفت فيه العديد من الولايات الأمريكية عن خطط لإعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي لإنقاذ ملايين الوظائف.



وتجدر الإشارة إلى أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت انكماشا بنسبة 4.8% في الربع السنوي الأول من العام الجاري، وهي وتيرة الانكماش الفصلي الأكبر منذ الربع الأخير من عام 2008.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.5 نقطة.