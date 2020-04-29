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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع بأكثر من 2% لكنها لا تزال أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بخطط المزيد من الولايات الأمريكية لإعادة فتح اقتصاداتها بشكل سريع.
وكشفت شركات السيارات في أمريكا عن توقعات سلبية بشأن المبيعات خلال الربع السنوي الأول، وهو ما يدفعها لإعادة تشغيل مصانعها بالتزامن مع عودة فتح الاقتصادات.
وعند تشغيل مصانع السيارات، من المتوقع ارتفاع الطلب على البلاديوم من جانب الشركات في الصناعة بشكل كبير.
يأتي ذلك مع الاخذ في الاعتبار أن البلاديوم يستخدم بكثافة في صناعة مكونات وأجزاء وقطع غيار داخل السيارات تعمل على تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة.
وتتوجه أنظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي للوقوف على قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1918.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1974.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1888.1 دولار.
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