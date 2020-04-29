شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً قوياً لمستوى 14.25 واندفع ليلامس الهدف الإيجابي المتوقع للاختراق عند 16.65، ونلاحظ أن السعر واجه مقاومة قوية هناك ليرتد هبوطاً ويتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم التي شكلها فوق 14.25، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 19.05 بعد تجاوز مستوى 16.65، بينما كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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