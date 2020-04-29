شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0885، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.
وللتعرف على أهمية المستويات المذكورة وتفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.
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