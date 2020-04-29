شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تأمين المسكن ضد الحريق والسرقة وتلف الممتلكات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوفر التأمين على الممتلكات حماية المباني السكنية ومحتوياتها ضد أخطار الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو أى حوادث تؤدى إلى تلفيات بالمسكن بالإضافة إلى الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية والعواصف، وتقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئي أو كلي نتيجة وقوع إحدى المخاطر التي تتضمنها وثيقة التأمين.

وتشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة وذلك في حدود التغطية التي توفرها الوثيقة.

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ويجب الانتباه إلى الاستثناءات التي لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: تعرض الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة للسرقة أو إذا كانت المباني غير مقفلة أو في حال كان المؤمن له أو أي من مستخدميه أو أي من أفراد أسرته أو أي من المقيمين الدائمين متورطًا أو مشتركًا في جرم السرقة، والتعويض عن المصاريف المتكبدة المرتبطة بالأضرار العرضية التي قد تلحق بتمديدات المياه أو الصرف الصحي وكابلات الكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، أو أي ممتلكات تقع ضمن المسئولية النظامية للمؤمن له، أو أي من المقيمين في المسكن إقامة دائمة، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك.

كما تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل، حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدي إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به، وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التي يتحملها المؤمن له بشرط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند وذلك وفقا للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية في الوثيقة.