أسعار النفط تقفز بعد زيادة دون المتوقع لمخزون الخام الأمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن زادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام دون المتوقع وسجل البنزين انخفاضا مفاجئا، مما عزز التفاؤل حيال تحسن في الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية والمدن الأمريكية صوب تخفيف الإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

تتعرض أسعار الخام لضغوط من تراجع الطلب على الوقود نحو 30 بالمئة في أنحاء العالم. واتفقت الدول الرئيسية المنتحة للنفط في منتصف ابريل نيسان على خفض الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا، في حين يعمد منتجو النفط الصخري ومزودون كبار آخرون لتخفيضات أيضا.

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وبحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 2.07 دولار بما يعادل عشرة بالمئة إلى 22.54 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولار أو 31 بالمئة إلى 16.10 دولار للبرميل عقب تهاويها لما دون الصفر الأسبوع الماضي.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، "ما دمنا نرى انفراجات في الاقتصاد، فلن نرى انهيارات كالتي رأيناها قبل أسبوع.. لكن أن تعود الأسواق للارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة سيكون أمرا صعبا."