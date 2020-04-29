شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات الخام الأمريكية ترتفع دون المتوقع وتراجع مخزون البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة دون المتوقع، في حين انخفضت مخزونات البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

زاد مخزون الخام تسعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ابريل نيسان إلى 527.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

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وزاد معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 305 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونما معدل استغلال طاقة المصافي نقطتين مئويتين.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 259.6 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع زيادة 2.5 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 5.1 مليون برميل إلى 142 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 3.6 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 47 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.