قبل بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى.. الذهب يهبط مع صعود الأسهم الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر بفضل التفاؤل حيال تخفيف الإغلاقات الشاملة المفروضة بسبب فيروس كورونا والآمال في عقار محتمل لعلاج المرض، بينما يرقب المستثمرون بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من اليوم.

وفي الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1702.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى الجلسات الثلاث السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1716.10 دولار.

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وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، "كل ما في الأمر أن هناك إقبالا على المخاطر منشأه أسواق الأسهم الأمريكية... أعتقد أن هناك بعض جني الأرباح في الذهب حاليا والكثير من الناس يعيدون تكوين المراكز تأهبا للصعود التالي في الذهب."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1956.85 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 762.79 دولار. وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.18 دولار للأوقية.