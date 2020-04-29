شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات من مكاتب البريد الأحد بعد إعتبار السبت إجازة بسبب عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن صرف المعاشات للمستحقين سيبدأ من البريد الأحد المقبل بدلا من السبت، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بأعتبار السبت اجازة رسمية لعيد العمال بدلا من الجمعة، ويتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح مختلفة وفقا لآلية وزارة التضامن.

وأوضح المصدر لليوم السابع، ان صرف المعاشات للمستحقين الاقل من ألف جنيه سيكون الاحد المقبل وهى شريحة ليست كبيرة مقارنة بالشرائح الأخرى، ما لم يحدث تغيير فى الجدول الخاص بمواعيد الصرف المحددة من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى، أما المعاشات المنصرفة من خلال ATM سيتم تحويله للمستحقين وفقا بموعد صرف كل شريحة.

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ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم و التكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة أيضا فى تقريرها إلي ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.