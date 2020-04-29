شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم.. مد إقرار ضريبة القيمة المضافة إليكترونيًا حتى 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث والأخبار المهمة، لعل أبرزها عودة الصعود للمعدن النفيس عالميا، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية.

الضرائب: مد تقديم إقرار القيمة المضافة إلكترونيا لشهر فبراير حتى 10 مايو

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان اليوم، أنه نظرا لحرص المصلحة فى التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التى تواجههم وفى ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو 2020 بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى موعد غايته غدا الخميس الموافق 30 أبريل 2020 .

4 مليار واردات السيارات الملاكى

أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من السيارات الملاكى حققت زيادة ملحوظة أوائل العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمتها نحو 295 مليون و957 ألف دولار في يناير الماضي، أي 4 مليار و735 مليون جنيه، "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادة المحققة في شهر يناير الماضي بلغت نحو 19 مليون و218 ألف دولار أي نحو 307 مليون جنيه، إذا ما قورنت بواردات يناير المماثل عام 2019، والتي بلغت نحو 276 مليون و739 ألف دولار تساوي 4 مليارات و427 مليون جنيه.

وحققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.

زيادة الاشتراكات فى التليفون الأرضى لأول مرة لتتخطى 9 ملايين عميل

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كشف التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة مشتركى الهاتف الثابت ل 9.10 ملايين اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 8.76 مليون اشتراك فى ديسمبر 2019 و 8.15 مليون اشتراك فى يناير 2019، ووصل إجمالى سعة السنترالات إلى 24.89 مليون خط فى يناير 2020 مقارنة ب 25.22 مليون خط فى ديسمبر 2019 و 21.14 مليون خط فى يناير 2019.

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 10518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1642 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12304 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة.

ارتفاع الذهب عالميا ومحليا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بسوق الصاغة بقيمة 3 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 745 جنيها للجرام، عقب صعود أوقية الذهب إلى 1706 دولار.