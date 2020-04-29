شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل نفط غرب تكساس الأمريكى يقفز 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن سعر برميل نفط غرب تكساس الأمريكي يقفز 30%.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك "عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 12.41 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 13.30 دولارًا في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

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وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

ويبدأ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو.

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء، وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من المتوقع فضلا عن توقعات بتحسن الطلب مع اتجاه دول أوروبية ومدن أمريكية لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.