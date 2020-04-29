شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مد تقديم إقرار القيمة المضافة إلكترونيا لشهر فبراير حتى 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سداد الضريبة المستحقة لإقرار القيمة المضافة لشهر فبراير غدا الخميس الموافق 30 أبريل 2020

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان اليوم، أنه نظرا لحرص المصلحة فى التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التى تواجههم وفى ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو 2020 بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى موعد غايته غدا الخميس الموافق 30 أبريل 2020 .