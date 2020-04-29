شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز بفضل الآمال في عقار محتمل لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد تحديث يبعث على الأمل من جلياد ساينسز بشأن علاج محتمل لمرض كوفيد-19، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل تقارير أرباح قوية من بوينج وألفابت المجموعة الأم لشركة جوجل. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 388.82 نقطة بما يعادل 1.61 بالمئة ليصل إلى 24490.37 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 59.47 نقطة أو 2.08 بالمئة مسجلا 2922.86 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 194.97 نقطة أو 2.27 بالمئة إلى 8802.70 نقطة.

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